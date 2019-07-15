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Psikososyal sorunların çözümüne 'gönülden' destek

Samsun'da aralarında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, okul öncesi öğretmeni ve adli tıp uzmanının bulunduğu gönüllülerin kurdukları Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği, maddi durumu iyi olmayan bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlıyor.

Psikososyal sorunların çözümüne 'gönülden' destek

Samsun'da aralarında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, okul öncesi öğretmeni ve adli tıp uzmanının bulunduğu gönüllülerin kurdukları Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği, maddi durumu iyi olmayan bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlıyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
Psikososyal sorunların çözümüne 'gönülden' destek

Samsun'da aralarında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, okul öncesi öğretmeni ve adli tıp uzmanının bulunduğu gönüllerin kurduğu Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği (Mavitaç), maddi durumu iyi olmayan bireylere ücretsiz psikososyal destek veriyor.

Kentte, "toplum, aile ve çocuk"ların psikososyal sorunlarına destek vermek için yola çıkan gönüllülerin kurduğu, kendi deyimleriyle "gelişmişlik, sağlık, huzur ve mutluluğun" rengi "mavi" ile "toplum, çocuk ve ailenin" baş harflerini alarak "Mavitaç" adını verdikleri dernek, kurulduğu 2014 yılının eylül ayından bugüne yüzlerce insana el uzattı.

Bir arama motorunun reklam sponsoru olduğu dernek, gönüllülerin de maddi destekleri ile İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Saadet Caddesi'ndeki binada hizmet vermeyi sürdürüyor.

Dernekte uzmanlar tarafından ücretsiz verilen hizmette, aile, çocuk ve yetişkinlerin sorunlarına çözüm aranırken, bireylere sorunlarıyla kalıcı baş etme becerileri kazandırılıyor.

Derneğin hem kurucu hem de şimdiki başkanı, sosyal hizmet uzmanı Cesur Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek gruplarıyla 2014 yılında bir araya gelerek yaptıkları beyin fırtınası sonucu toplum için böyle bir derneğin ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bireylerin zaman zaman sorunlarıyla baş etmekte güçlük çektiğini, maddi imkansızlıklar nedeniyle psikososyal destek almakta zorlandıklarını ifade eden Ceylan, amaçlarının maddi yetersizlik nedeniyle psikososyal desteğe ulaşmakta güçlük çeken bireylere bu hizmeti sunmak olduğunun altını çizdi

İnsanlara faydalı olmak için yola çıktıklarını belirten Ceylan, "Maddi durumu yetersiz olan ailelere, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere dışarıda ciddi rakamlarla alacağı psikososyal destek, terapi seansı, kişilik testi, zeka testi ve aklınıza bu çerçevede ne gelirse bu hizmeti sunmak. Amacımız maddi yetersizlik nedeniyle psikososyal desteğe ulaşmakta güçlük çeken bireylere bu hizmeti ücretsiz sunmak." dedi.

Öğrenme bozukluğu olan çocuklara destek

Zaman içinde çok güzel bir hizmet verdiklerini gördüklerini anlatan Ceylan, bir çeşit öğrenme bozukluğu olan disleksi tanısı koydukları çocuklara da Mavitaç olarak destek verdiklerini anlattı.

Zeka testi örneği veren Ceylan, "Örneğin maddi durumu iyi olan birisi dışarıda zeka testi yaptırabiliyor ama maddi durumu iyi olmayan çocuğuna bu zeka testini pek yaptırma fırsatı olmuyor. Biz bunları da yapıyoruz. Onun dışında boşanma sürecindeki bireylere yardımcı olmak için çalışan arkadaşlarımız var. Kişilerin o süreci sağlıklı atlatabilmeleri için çalışan arkadaşlarımız var. Sınav kaygısı ve parmak emme ile ilgili çalışan arkadaşlarımız var." diye konuştu.

Ceylan, kreş, okul, üniversite ve kamu kurumlarına giderek faaliyetler konusunda farkındalık oluşturmak adına seminerler ve çeşitli etkinlikler yaptıklarını da aktardı.

Faaliyetlerinin Türkiye geneline yansıdığını da dile getiren Ceylan, "Şehir dışından da çok sayıda danışanımız var, onlara da online destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en ücra köşesinden insanların kendilerine ulaşabildiğini ve destek alabildiğini anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bir arama motorunun reklam hibesi sayesinde bütün Türkiye'den başvuru almaya başladık. Bunu da yapılabilecek, çalışılabilecek bazı psikososyal sorunları online terapi dedikleri yöntemle yapabilmeye başladık. Türkiye'nin en ücra köşelerinden insanlar başvuru yapıyorlar. Web sitemizde online başvuru formu var. Oradan başvuru yapabiliyorlar. Doğrudan telefon numaramız aracılığıyla başvuru yapabiliyorlar. Türkiye'nin her yerinden danışanımız oluyor diyebilirim. Mutluyuz, biz de mesleki olarak besleniyoruz, insanlara faydalı olmaya devam edebildiğimiz için iyi hissediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Mavi Toplum Aile Ve Çocuk Derneği
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