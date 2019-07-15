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Organlarıyla 5 hastayı hayata bağlayacak

Samsun'da beyin ölümü geçekleşen iki çocuk annesi Hanife Özdemir'in bağışlanan organları 5 kişiye nakledilecek.

Organlarıyla 5 hastayı hayata bağlayacak

Samsun'da beyin ölümü geçekleşen iki çocuk annesi Hanife Özdemir'in bağışlanan organları 5 kişiye nakledilecek.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
Organlarıyla 5 hastayı hayata bağlayacak

Samsun'da beyin ölümü geçekleşen iki çocuk annesi Hanife Özdemir'in bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Beyin kanaması nedeniyle iki hafta önce Samsun Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hanife Özdemir'in (52) dün gece beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine aileyle iletişime geçen organ bağışı yetkilileri, Hanife Özdemir'in ailesiyle görüşerek organ bağışı önerisinde bulundu. Ailenin, organ bağışını kabul etmesi üzerine yapılan ameliyatla alınan organlar hastanelere gönderildi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Kazak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin örnek bir davranış göstererek, organ bağışında bulunduğunu ifade etti.

Hanife Özdemir'in de yaşarken organlarını bağışladığını belirten Kazak, "Ailenin de bağışı kabul etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi (UKM) ile temasa geçilerek en uygun alıcıların tespitini sağladık. İki böbrek, karaciğer ve 2 kornea 5 ayrı insanımıza umut olmak üzere Türkiye'nin çeşitli hastanelerine gönderildi." dedi.

Korneaların OMÜ Tıp Fakültesine, böbrekler ile karaciğerin tarifeli uçakla İstanbul'daki 3 farklı hastanedeki hastalara nakil edilmek üzere gönderildiğini anlatan Kazak, aileye teşekkür ederek vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Hanife Özdemir'in ağabeyi Nafiz Kutlu ise üzgün olduklarını ifade ederek, kardeşinin organlarını birilerinin hayatını kurtarmak için bağışlama kararı aldıklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Organ Nakli
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