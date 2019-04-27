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Ölümlerin üçte biri kalp damar hastalıklarından

Geçen yıl ölümlerin yüzde 38,4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Dolaşım sistemi hastalıkları en fazla 75-84 yaş grubunda, iyi huylu ve kötü huylu tümörler ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldü.

Ölümlerin üçte biri kalp damar hastalıklarından

Geçen yıl ölümlerin yüzde 38,4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Dolaşım sistemi hastalıkları en fazla 75-84 yaş grubunda, iyi huylu ve kötü huylu tümörler ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 08:13
Ölümlerin üçte biri kalp damar hastalıklarından

Türkiye'de geçen yıl ölümlerin yüzde 38,4'ünün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl dolaşım sistemi kaynaklı 161 bin 920 ölüm gerçekleşti.

Ölüm nedenleri incelediğinde en fazla yüzde 38,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler dikkati çekti. Bunları sırasıyla yüzde 12,5 ile solunum sistemi, yüzde 4,9 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 4,8 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar ve yüzde 4,4 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler izledi. Diğer hastalıklar ise(enfeksiyon ve parazit hastalıkları, mental ve davranışsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları gibi) yüzde 15,2 oldu.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39,7'si iskemik kalp hastalığı, yüzde 22,4'ü ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandı.

Dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişiyle 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 23 bin 674 kişiyle 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

En fazla ölüme yol açan tümörler

Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2018'de 81 bin 129 kişi olarak tespit edildi. Bu ölümlerin yüzde 30,8'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı. Bunu yüzde 8,2 ile mide, lenfoid ve hematopoetik, yüzde 7,8 ile kolon ve yüzde 6,2 ile pankreasın kötü huylu tümörleri izledi.

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde ise bu dönemde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla yüzde 48 ile Çorum, yüzde 47,2 ile Denizli, yüzde 46,7 ile Adana, yüzde 46,2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu.

İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla yüzde 24,6 ile Kırklareli, yüzde 23,8 ile İstanbul, yüzde 23,2 ile Van ve Eskişehir, yüzde 23 ile Edirne olarak kayıtlara geçti.

Anahtar Kelimeler:
KalpKrizi
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