Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil’in nikah...
Rusya: S-400'lerin teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız
Rusya: S-400'lerin teslimatına 2 ay...
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü

Kansere rağmen ikiz doğurdu

İzmir'de, meme kanseri tedavisinin ardından doktorların "hamile kalamazsın" dediği ancak nükseden hastalığı için gittiği hastanede ikiz bebeklere hamile olduğunu öğrenen Meryem Avcılar, hem tedavi oldu hem de sağlıklı iki bebek dünyaya getirdi.

Kansere rağmen ikiz doğurdu

İzmir'de, meme kanseri tedavisinin ardından doktorların "hamile kalamazsın" dediği ancak nükseden hastalığı için gittiği hastanede ikiz bebeklere hamile olduğunu öğrenen Meryem Avcılar, hem tedavi oldu hem de sağlıklı iki bebek dünyaya getirdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:45
Kansere rağmen ikiz doğurdu
İzmir

İzmir'de, meme kanseri tedavisinin ardından doktorların "hamile kalamazsın" dediği ve kontrol için gittiği hastanede ikiz bebeklere hamile olduğunu öğrenen Meryem Avcılar, yakınlarının "bebekleri aldır" telkinlerini dinlemeyerek kanseri yendi ve sağlıklı ikizlerini dünyaya getirdi.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Avcılar, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten 3 yıl sonra gittiği Ege Üniversitesi () Tıp Fakültesi Hastanesinde meme kanseri olduğunu öğrendi.

Bir göğsü alınan ve bir yıla yakın bir süre kemoterapi tedavisi gören, doktorların da "hamile kalmaması" gerektiğini telkin ettiği Avcılar, 1 yıl sonra nükseden hastalığı için hasteneye gittiğinde ikiz bebeklere hamileolduğunu öğrendi. Diğer göğsünde de kötü huylu tümöre rastlanan Avcılar'a doktorlar, kendi sağlığının kötüye gidebileceğini ve bebeklerinin sakat doğma riskini anlattı. Avcılar, buna karşın ikizlerini dünyaya getirme kararı aldı.

İkizleri 13 haftalıkken ameliyatla diğer göğsü alınan Avcılar, bir yandan da kemoterapi tedavisi gördü.

Avcılar, yaşadığı sıkıntılara rağmen Alya ve Alas ismini verdiği ikizlerini dünyaya getirdi. Alya bebek kalbi delik olarak doğdu ve geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Meryem Avcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanseri teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü, ilk çocuğu için hastalıkla savaşma kararı aldığını söyledi.

Gördüğü ilk kanser tedavisinin ardından doktorların, "Bundan sonra bebeğin olmayacak" sözlerine çok üzdüğünü belirten Avcılar, şöyle konuştu:

"Hastalığımın tekrarlamasının ardından hamile olup karnımda ikiz bebek taşıdığımı öğrendiğimde çok şaşırdım. Herkes karşı çıktı ama ben onları o an doğurmaya karar verdim. O süreçte bir taraftan hamileliğin vermiş olduğu ağırlık diğer taraftan ise kemoterapi tedavi beni çok yordu. Ama onlar benim umudum oldu. Beraber savaştık, onlar karnımda kemoterapi alırken savaştılar, ben onlar için ayakta kaldım. İkizlerim benim mucizelerim."

Avcılar, bu süreçte en büyük desteği kendisine eşinin verdiğini, onun da ikizleri sakat bile dünyaya gelse doğurmasını istediğini ifade etti.

"Annelik anlatılmaz yaşanması gereken bir duygu"

İkiz bebeklerinin sağlıklı dünyaya gelmesi için Allah'a dua ettiğini anlatan Avcılar, "Çocuklarımı kucağıma alınca çok mutlu oldum. Kendi kendime, 'İyi ki de savaşmışsın onları doğurmuşun, iyi ki doktorları ve yakınlarımı dinlememişim.' dedim. Annelik anlatılmaz, yaşanması gereken bir duygu. Bütün anneler bu fedakarlığı yapar. Onlarla dışarı çıktığınızda, koşmalarını görüyorsunuz, 'İyi ki onları aldırmamışım ve mücadele etmişim' diyorsunuz. Bebeklerim 2 yaşına geldi, Sağlığımız çok iyi. Ben onlarla mutlu oluyorum. Benim durumumda olanlar varsa hayatı bırakmasınlar. Hiç morallerini bozmasınlar, hayat bittiği yerden yeniden başlıyor, buna inanmak lazım." sözlerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En güzel 'Babalar Günü' hediyesi oğlunu sağlıklı görmek
En güzel 'Babalar Günü' hediyesi oğlunu sağlıklı görmek
'Tütün dumanı 7 bin kimyasal zehir içeriyor'
'Tütün dumanı 7 bin kimyasal zehir içeriyor'
Sigara dünyada dört saniyede bir can alıyor
Sigara dünyada dört saniyede bir can alıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim