İzmir'e yeni karaciğer nakil merkezi

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını, hastalarının tedavilerine destek olmak amacıyla karaciğer nakil merkezini açmaya karar verdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığının onayıyla merkezi açtıklarını belirten Emiroğlu, “Şehrimizin önemli transplantasyon ünitelerinden ve Türkiye’nin en büyük ince bağırsak nakil merkezi olan Tepecik Organ Nakli Ünitesinde karaciğer nakillerine başlanmıştır. Burada amaç karaciğer nakilleri ile beraber karın içi çoklu organ nakillerini gerçekleştirmektir. Ekibimiz bu konuda oldukça motivedir. Merkezimizde halen böbrek ve ince bağırsak nakilleri gerçekleştirilmektedir." dedi.

Organ Nakil Merkezi sorumlusu Doç. Dr. İsmail Sert de organ nakli konusunda ileri bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını dile getirerek, "Doç. Dr. Cem Tuğmen sorumluluğunda böbrek ve ince bağırsak nakillerinin başarı ile gerçekleştirildiği merkezde artık karaciğer nakli bekleyen hastalara da umut olunacak. Uzman kadromuzla karaciğer nakil merkezi olarak Avrupa ve dünya standartlarında hizmet sunmayı hedefliyoruz. İlk hastalarımızı kabul etmeye başladık." diye konuştu.