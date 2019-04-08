Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96991
ALTIN
237.290
DOLAR
5.6838
STERLİN
7.3997
EURO
6.3867
YSK'den TRT'ye kısmen izin
YSK'den TRT'ye kısmen izin
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Drogba: Buraya dönmek benim için çok özel
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu...
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş,...
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi,...
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez...

'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor'

Prof. Dr. Dilbaz, "Çocuklar örnek aldıkları karakterlerin sigara içtiğini görünce özeniyor. İnternette de youtuberlık diye bir meslek çıktı. Her türlü zararlı alışkanlığı gençlerin önüne getirebiliyor." dedi.

'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor'

Prof. Dr. Dilbaz, "Çocuklar örnek aldıkları karakterlerin sigara içtiğini görünce özeniyor. İnternette de youtuberlık diye bir meslek çıktı. Her türlü zararlı alışkanlığı gençlerin önüne getirebiliyor." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 10:20
'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor'

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, internette "beğeni sevdası" uğruna paylaşılan bazı videoların görsel içeriği itibarıyla sigarayla mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Sigara Bırakma Kongresi'ne katılan psikiyatri uzmanı Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın bütün dünyada en fazla ölüme yol açan madde olduğunu, bunun kullanımının Türkiye için halen önemli bir sağlık sorununu oluşturduğunu söyledi.

Sigarayla mücadelenin koruma ve bırakma başlıklarından oluştuğuna işaret eden Dilbaz, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemlisi çocuklarımızı sigaradan koruma. Koruyamıyorsak onları, sigara bağımlılığını bıraktırmak için etkin mücadele yapmamız gerekiyor. Sigara merak, sosyal baskı ve genetik etkenler nedeniyle içiliyor. Yani anne ve babası sigara kullanan bir çocuğun da sigara kullanma ihtimali yüksek. Sigaraya ulaşımın kolay olmaması gerekiyor. Pahalı olmalı ve sigara şirketlerinin karı az olmalı. Vergilerin miktarı fazla olmalı. Dünyada neredeyse en ucuz sigara halen bizim ülkemizde. Ülkemizde devletin sigarayla önemli mücadelesi var. Bunu destekliyoruz."

Sigara kullanımının sosyal kabul görmesini eleştiren Dilbaz, bir restoranda yemekten sonra sigaranın sanki bir eğlencenin parçasıymış gibi kullanıldığını, buna itiraz eden kimsenin de olmadığını savundu.

"İş yerlerinde 'sigara molası' diye bir kavram oluştu"

Sigara kullanımının sağlık boyutunun yanı sıra çok ciddi ekonomik maliyetinin olduğuna dikkati çeken Dilbaz, sigara kullanımına bağlı sağlık problemlerinin tedavisinin ekonomik külfet getirdiğini ifade etti.

Türkiye'de iş yerlerinde "sigara molası" adı altında oluşturulan kavramın önemli iş kaybına neden olduğunu anlatan Dilbaz, iş yerinde olma süresi azaldıkça üretkenliğin de azaldığını söyledi.

Dilbaz, televizyon dizileri ve filmlerinde sigaranın özendirilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklar örnek aldıkları karakterlerin sigara içtiğini görünce özeniyor. İnternette de youtuberlık diye bir meslek çıktı. Her türlü zararlı alışkanlığı gençlerin önüne getirebiliyor. Bir de kısa ve ilginç videoların paylaşıldığı uygulamalar var. İnternette çekilen videolarda ne kadar ilginç, uç bir şey yaparsanız o kadar 'like' yani beğeni alıyorsunuz. Bu kişiler, elinde sigarayla videolar çekiyor. Öyle olunca da gençler taklit ediyor. 'Beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor. İnternette ünlü olmak için sigara dahil her türlü kötü alışkanlıkları kullanarak videolar çekiyorlar. Özellikle çocuklar ve ergenler her şeyi taklit eder. Youtuberlık aslında güzel kullanıldığında önemli bir işlevi var."

Kongre Başkanı Doç. Dr. Tijen Şengezer ise kapalı alanlarda kullanımının yasaklanmasıyla sigarayla mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi.

Şengezer, "Yılda dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise 120 bin kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatını kaybediyor. Ülkemizde tahmini 15 milyon kişi sigara içiyor. Bu kişilerin hepsi kronik bir hastalıkla karşı karşıya. Hekim olarak bunları tedavi etmekle yükümlüyüz. Sigarayla mücadeleyi iyi anlatmamız gerekiyor." dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sigaraylamücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kanserin arttığı büyük şehirlerde Batılı yaşam tarzı öne çıkıyor'
'Kanserin arttığı büyük şehirlerde Batılı yaşam tarzı öne çıkıyor'
'İnme Timi' ile ömür boyu felçli kalmaktan kurtuluyorlar
'İnme Timi' ile ömür boyu felçli kalmaktan kurtuluyorlar
İstanbul'a 20 butik tipi aile sağlık merkezi yapıldı
İstanbul'a 20 butik tipi aile sağlık merkezi yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim