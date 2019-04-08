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'İnme Timi' ile ömür boyu felçli kalmaktan kurtuluyorlar

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan "İnme Timi" beyin damarlarının tıkanması sonucu kısmi felç geçiren hastalara acil müdahale ederek ömür boyu felçli kalmalarının önüne geçiyor.

'İnme Timi' ile ömür boyu felçli kalmaktan kurtuluyorlar

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan "İnme Timi" beyin damarlarının tıkanması sonucu kısmi felç geçiren hastalara acil müdahale ederek ömür boyu felçli kalmalarının önüne geçiyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 10:29
'İnme Timi' ile ömür boyu felçli kalmaktan kurtuluyorlar

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan "İnme Timi" beyin damarlarının tıkanması sonucu kısmi felç geçiren ve hastaneye başvuran hastalara acil müdahale ederek ömür boyu felçli kalmalarının önüne geçiyor.

DÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesinde geçen yıl aralık ayından itibaren hizmet veren ve 10 sağlık çalışanından oluşan "İnme Timi" sayesinde 30 hasta, yapılan anında müdahaleyle ömür boyu felçli yaşamaktan kurtuldu.

İnme Timinin başında bulunan Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Akıl, yaptıkları müdahale sayesinde, hastaların ömür boyu felçli kalmasından kurtulduğunu söyledi. İnmenin çok sık görülen bir hastalık olduğunu anlatan Akıl, bu hastalığın kalp krizi gibi beyin damarlarının tıkanmasıyla kendini gösterdiğini ve hastaların felç olmasına sebep olduğunu belirtti.

Her 6 kişiden birinin ömründe bir defa inme geçirdiğini aktaran Akıl, inmenin çok sık görülen bir hastalık olduğunu bildirdi.

"Başarılı sonuçlar alıyoruz"

"İnme geçiren hastaların bize çok hızlı gelmesi gerekiyor çünkü ilk altı saatte yapılan müdahalelerin sonucu çok başarılı oluyor." diyen Akıl, hastalara acil müdahale için hazır beklediklerini aktardı. Doç. Dr. Akıl, şöyle konuştu:

"Hastalar acile girer girmez, tomografi çekiyoruz. Gerekli tetkikleri yapıyoruz. Hastanın büyük damar dediğimiz yerde bir tıkanıklık varsa çok hızlı bir şekilde hastayı anjiyoya alıyoruz. Anjiyoyla o damarı açmaya çalışıyoruz. Genellikle başarılı bir şekilde ameliyatlar geçiyor. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Hasta zamanında yetişmezse felçli olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalıyor. Hem kendisine hem aileye sosyal ve ekonomik olarak büyük bir yük oluyor. Yaşın bir önemi yok bu hastalarda. Hasta, başkası tarafından bakılacak duruma geliyor. Merkezimiz geçen yıl aralık ayında hizmet vermeye başladı. Şimdiye kadar 30 yakın acil hasta aldık. Çok şükür gayet iyi sonuçlarımız var. Hastalarımız mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz."

DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu da kalıcı felç tehlikesi geçirenlerin servislerine başvurduğunu, acil müdahale için hazır bekleyen İnme Timi'nin müdahale ederek kalıcı felce engel olduğunu söyleyerek "Yapılan bu acil müdahaleyle hastada kalıcı nörolojik hasar olması önleniyor. Son derece modern bir tedavi yöntemidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda bu tedavi yapılmaktadır." dedi.

- Hasta ve hasta yakınları hizmetten memnun

Acil olarak İnme Timi tarafından ameliyat edilen ve felçli kalmaktan kurtulan hastalardan İdris Polat (30) ise "Evde sağ tarafım uyuştu. Hastaneye geldik. En son hatırladığımda elim ve ayağım hareket etmiyordu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim, şimdi yürüyebiliyorum." dedi.

Hasta yakını Zeynep Özbek de ağabeyinin yapılan müdahaleyle felçli olmaktan kurtulmasının sevincini yaşadıklarını vurgulayarak DÜ yönetimine teşekkür etti.

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Felçli
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