İdrar kaçırmaya 'manyetik sandalye'li çözüm

Toplumda ciddi sağlık sorunlarından olan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek erkeklerin yanı sıra sıklıkla kadınlarda görülen idrar kaçırma gibi şikayetlerin, manyetik sandalye ile yapılan egzersizlerle tedavi edildiği bildirildi.

İstanbul'da özel bir merkezde görevli Prof. Dr. Haluk Kulaksızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idrar kaçırma, sancılı idrar ve aniden idrara sıkışıp idrar tutamama, kesik ve idrara sık çıkma gibi belirtilerin pelvik taban (leğen kemiğinin alt destek tabanı) şikayeti olduğunu belirterek, bu sorunun erkeklerin yanı sıra kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi.

Bu şikayetlerin kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Kulaksızoğlu, şunları ifade etti:

"Pelvik taban, birçok kas grubundan oluşuyor. İdrar kaçırma gibi sıkıntıların pelvik taban kaslarının fonksiyonlarındaki değişiklik ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu kasların çalışmaları, kasılıp gevşemeleri, cinsel fonksiyonları, idrar tutma ve yapma işlevleri, büyük abdesti tutabilme, kabızlık ve ishal, kadınlarda organların anatomik yerlerinde durmasını ve bahsettiğimiz organların ağrı ve duyarlılıkla ilgili sinir iletişiminin düzenlenmesini sağlar."

Manyetik sandalye hastalara konfor sağlıyor

Kulaksızoğlu, idrar kaçırma gibi hastalıklara karşı davranışsal, ilaç ve pelvik taban egzersizleri gibi tedaviyöntemleri olduğunu belirterek, manyetik sandalye ile yapılan tedavi yönteminin de hastalara konfor sağladığını vurguladı.

Manyetik sandalye ile pelvik taban kaslarını manyetik alan enerjisi kullanarak çalıştırdıklarını ve tedavi gerçekleştirdiklerini anlatan Kulaksızoğlu, şunları kaydetti:

"Manyetik sandalye işlemi ağrısızdır ve herhangi bir anestezi gerektirmez. 15 dakikalık seanslar halinde uygulanır. Bilimsel çalışmalara göre haftada 2-3 seans yaklaşık 6 ile 8 hafta boyunca uygulanmalıdır. Pelvik taban egzersizlerinin etkili olabilmesi için doğru kas demetlerinin çalıştırılması esastır. Ancak hastaların bu kasları kendi başlarına algılaması kolay değildir. Manyetik alan uygulamasında kullandığımız sandalye bu alanda yani kasların algılanmasında kullanılmak üzere üretilmiştir."

Kulaksızoğlu, manyetik sandalye ile hastaların kaslarını istemli olarak kasıp gevşetebildiklerini anlatarak, "Uzun ve kalıcı etkisi, yan etkisinin olmaması ve diğer organları da etkilemediği için pelvik manyetik tedavi günümüzdeki birinci seçenek olarak kabul edilmelidir. İdrar tutma veya kaçırma gibi sorunlar ile gebelik sonrasında ileriye yönelik koruma amaçlı ve ileri yaşta idrar kaçırmayı önlemek gibi sorunlarda sıklıkla manyetik sandalyeyi kullanıyoruz." diye konuştu.

"Her 3 kadından birinde idrar kaçırma şikayeti var"

Prof. Dr. Kulaksızoğlu, idrar kaçırma gibi şikayetlerin 20 yaş üzerindeki kadınların yüzde 25'inde, 40 yaş üzerindekilerin yüzde 40'ında görüldüğünü anlatarak, "50 yaş üzerindeki kadınların yüzde 60'nda idrar kaçırma gibi şikayetinin görüldüğü bildirilmiştir. Bu konu toplumda ciddi sağlık sorunudur, bunun nedeni ise aslında çoğunlukla doktora gidilmesinden çekinildiğinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Pelvik taban kaslarının kuvvetli olmadığına işaret eden Kulaksızoğlu, kadınlarda çoğul doğumlar, normal doğumun zor olması, kilo, hormonal değişiklikler, geçirilen enfeksiyonlar ve bu kas demetlerinin üzerinde yapılan her türlü cerrahi girişimlerin de benzer şikayetleri tetiklediğini aktardı.

Kulaksızoğlu, yanlış ya da bilinçsiz yapılan egzersizlerin de idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olduğunu belirterek, "İleri yaş durumlarında ve kadınlarda doğum sonrası idrar kaçırma normal olarak biliniyor, ancak gebelik sonrası idrar kaçırma normal değildir. Bu durumdakilerin mutlaka üroloji hekimine başvurması gerekiyor." dedi.