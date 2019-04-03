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Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Antalya'da, geçirdiği gripten sonra felç olan 26 yaşındaki Gökhan Alsan, robotik rehabilitasyon tedavisiyle yeniden yürümeye çalışıyor.

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Antalya'da, geçirdiği gripten sonra felç olan 26 yaşındaki Gökhan Alsan, robotik rehabilitasyon tedavisiyle yeniden yürümeye çalışıyor.

Editör
Editör
03 Nisan 2019 Çarşamba 23:06
Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor
Antalya

Antalya'da, grip geçirdikten sonra felç olan 26 yaşındaki Gökhan Alsan, yeniden yürüyebilmek için robotik rehabilitasyon tedavisi görüyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Gökhan Alsan, geçirdiği gribin ardından kas hareketlerinde azalma olması üzerine (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Önce bacakları, daha sonra tüm vücudu tamamen hareketsiz hale gelen ve 7 gün yoğun bakım servisinde yatan Alsan'a, Guillain-Barre Sendromu teşhisi kondu.

Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ile kas hareketleri yeniden kıpırdamaya başlayan Alsan, hastane bünyesindeki Robo Gait isimli robotik rehabilitasyon cihazı ile sağlığına kavuşmak için çaba gösteriyor.

"Hastalık griple başladı"

İnşaatlarda seramik ustası olarak çalışan Gökhan Alsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Şubat 2019 tarihinde kol ve ayak kaslarında hareket azalması meydana gelmesi üzerine hastaneye başvurduklarını söyledi.

Hastanede 7 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden Alsan, şöyle konuştu:

"Hastalık griple başladı. Ellerimde ve ayaklarımda uyuşma oldu. Sonra da ayaklarımda güç kaybı oldu. Hastaneye geldiğimizde bunun sendrom olduğunu söylediler. İki hafta nöroloji servisinde yattım. Üç haftadır da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedavim devam ediyor. Tedavim çok iyi geçiyor. Robot cihazının bayağı faydası oluyor. Son derece iyi bir şey. Evli ve bir çocuk babasıyım. Buradan yürüyerek çıkacağıma inanıyorum. Vücudumun tedaviye yanıt vermeye başladığını hissediyorum. Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Ayağa kalkmayı, destek almadan yürümeyi çok özledim." 

"Geldiği güne göre gövde kontrolünde iyileşme var"

SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Koldaş Doğan üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında ellerde ve ayaklarda güçsüzlük şikayetiyle başlayan Guillain-Barre Sendromu'na yakalanan hastalarının ilk geldiğinde gövde, oturma ve ayakta durma dengesinin olmadığını anlattı.

Hastanın, nörolojik rehabilitasyonun ardından iki haftadır robotik rehabilitasyon tedavisine devam ettiğini belirten Doğan, "Geldiği güne göre gövde kontrolünde iyileşme var. Artık paralel barda ayakta durma çalışmalarına kendisi aktif olarak katılabiliyor. Ellerinin kaba kavramasında artış var. Robotik rehabilitasyonla özellikle gövde kontrolünü ve ayakta durma dengesini kazanmasını bekliyoruz. Oldukça ilerleme kaydediyor." diye konuştu.

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