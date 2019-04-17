'Görüntülemenin en son varabileceği teknoloji' tedavide çığır açacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfiye Özlem Atay, "görüntülemenin en son varabileceği teknoloji" olarak adlandırdıkları yöntemler sayesinde gerek kanser gerekse demans ve alzaymır gibi nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde büyük ilerlemeler yaşandığını belirterek bunların özellikle beyin gibi organların daha iyi değerlendirilmesini sağladığını bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 8. Balkan Nükleer Tıp Kongresi"ne katılan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pozitron Emisyon Tomografi/manyetik rezonans görüntüleme" (PET/MR) sisteminin, geleceğin teknolojisi haline geleceğini söyledi.

PET/MR'ın Türkiye'de üç merkezde bulunduğunu ifade eden Atay, şu bilgileri aktardı:

"Nükleer tıp uzmanları olarak, PET teknolojisini gerçekleştirirken, bazı özel farmasötikler kullanıyoruz. Bu farmasötiklerden yayılan ışınları görüntü haline çevirip kişiselleştirmiş bilgiler alabiliyoruz. PET/MR'da hem kişiye özel yüksek duyarlılık ve belirteçlerle fizyolojik moleküler görüntüleme yanında, MR bilgisinin anatomik bilgisiyle birleşmesiyle çoklu modaliteye sahip bir görüntüleme alabiliyoruz ve buna da 'görüntülemenin en son varabileceği teknoloji' diyoruz."

Atay, hastanın PET/MR yönetimiyle "Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi"ye (PET/BT) nazaran daha az doz aldığına dikkati çekti.

Bu sistemin çocuk ve genç kadın onkoloji hastalarında daha çok kullanıldığına değinen Atay, "PET/MR'ın verdiği yüksek yumuşak doku kontrast bilgisi, özellikle beyin gibi organların daha iyi değerlendirilmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

"PET/MR çığır açacak son teknoloji"

Gelecekte artması öngörülen nörolojik hastalıkların tedavi yöntemlerine de değinen Atay, şöyle konuştu:

"Şu anda da karşılaştığımız, yakın gelecekte de karşılaşacağımız demans (bunama) hastalığı. Türkiye'de 700 bin kayıtlı alzaymır hastası var. 2050'de bunun 5-6 milyon olması bekleniyor. PET teknolojisiyle glukoz ve amiloit gibi özel farmasötikler kullanılarak alzaymırın erken tanısı, bunu PET/MR ile birleştirdiğin zaman bir beyin görüntülemesinde en son noktaya varılacak erken tanı ve takipte kullanılabilecek bir modolite olabileceğini özellikle vurgulamak istiyorum. PET/MR, onkoloji hastalarının hizmeti dışında, geleceğe bir yatırım olarak özellikle demans hastalarının erken tanı ve takibinde özellikli geliştirilmiş farmasötikler kullanılarak demansın araştırılmasında çığır açacak son teknolojidir."

Prof. Dr. Atay, ömür uzadıkça hastalıkların arttığına işaret ederek, "80 yaşını geçen insanların yüzde 50'sinin alzaymır, diğer yüzde 50'sinin de prostat kanseri olacağı öngörülüyor. Biz nükleer tıp olarak hem alzaymır hastalarının erken ve kesin tanısını koyabilecek en önemli teknik branşız, aynı zamanda prostat hastalığının da tanı ve tedavisinde kişiselleştirilmiş özel farmasötiklerle hem tanı hem de tedavisini yapabiliyoruz. Nükleer tıp olarak yaşı ilerleyen hastalarda biz hem onkoloji, hem nörolojide varız. Ömürlerin uzaması güzel, sağlıkla uzasın, biz de destek verelim diyoruz." değerlendirmesini yaptı.