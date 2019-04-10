Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97594
ALTIN
238.702
DOLAR
5.6818
STERLİN
7.4342
EURO
6.4037
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

Doç. Dr. Tanoğlu: Trans yağlar erken yaşta hastalık ve ölüm riskini artırıyor

Doç. Dr. Tanoğlu, "Trans yağ seviyesi yüksek olan bireylerde kalp krizi geçirme riski üç kat daha fazladır ve daha genç yaşlarda artan ölüm riskine neden olmaktadır." dedi.

Doç. Dr. Tanoğlu: Trans yağlar erken yaşta hastalık ve ölüm riskini artırıyor

Doç. Dr. Tanoğlu, "Trans yağ seviyesi yüksek olan bireylerde kalp krizi geçirme riski üç kat daha fazladır ve daha genç yaşlarda artan ölüm riskine neden olmaktadır." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 10:15
Doç. Dr. Tanoğlu: Trans yağlar erken yaşta hastalık ve ölüm riskini artırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trans yağların, vücut ve sağlık için gerekli ve vazgeçilmez yağ asitlerinden olmadığını belirterek, bu yağların, et ve süt ürünlerinde doğal halde eser miktarda bulunabildiğini ancak sağlığı tehdit edecek düzeyde hazır gıdalar içinde bulunabilenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 

Trans yağların en iyi bilinen zararlı etkisinin vücuttaki yağ dengesini bozarak LDL diye adlandırılan "kötü kolesterol" düzeyini arttırması olduğunu dile getiren Tanoğlu, aynı zamanda HDL denilen "iyi kolesterol" düzeyinin azaltarak başta kalp-damar sağlığının da tehdit altında olduğuna işaret etti.

Tanoğlu, bu yağların damar sertliği gelişme sürecini hızlandırdığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bilimsel çalışmalarla ortaya konulan bir gerçek var ki trans yağ seviyesi yüksek olan bireylerde kalp krizi geçirme riski üç kat daha fazladır ve ne yazık ki bu durum, bireylerde daha erken yaşlarda kalp krizine ve daha genç yaşlarda artan ölüm riskine neden olmaktadır. Bu hayatı tehdit edici etkilerine ilave olarak trans yağların, obeziteye, karaciğer yağlanmasına, metabolik sendroma, diyabete, inme, alzaymır ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara, hamilelikte artan düşük riskine, kısırlığa ve hatta göğüs ve kolon kanserine neden olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur."

"Trans yağların kullanılmasının en önemli nedeni düşük maliyet"

Sağlık üzerindeki zararlı etkilerine rağmen hali hazırda trans yağların kullanılmasının en önemli nedeninin düşük maliyet olduğuna dikkati çeken Tanoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle de hazır patates kızartmalarında, bisküvi çeşitleri, kraker, çikolata çeşitleri, gofret ve benzeri gıdalarda trans yağlar kullanılabilmektedir. Diğer yağlara göre trans yağların ömürlerinin daha uzun olması da gıdalarda kullanılmasına yol açan etmenlerdendir. Bazı margarin türlerinde, fast food tarzı yiyeceklerde ve fırınlanmış besinlerde de trans yağların bulunabildiği akılda tutulmalıdır. Dünya çapında sağlık otoriteleri trans yağlarının tüketiminin mümkün olduğunca eser miktarlara azaltılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Artan oranlardaki kalp-damar hastalıkları ve bunlara bağlı ölümler yasal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır."

Doç. Dr. Tanoğlu, trans yağ konusunda dünyada ve Türkiye'de atılan adımlara da değinerek, "Trans yağların zararlı etkilerinin önlenebilmesi için, günlük tüketilen besinler ve özellikle de hazır gıdalarda kızartmalar yerine ızgara ve haşlamalar tercih edilmelidir. Yine gıdalarda margarin yerine zeytinyağı, soya yağı, mısır özü yağı gibi doğal sıvı yağlar ve tereyağı tercih edilmelidir. Ayrıca elbette ki beslenme ile ilişkili hastalık risklerini düşük oranlara indirgeyebilmek için, taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenip, düzenli egzersizi ihmal etmemek gerekmektedir." tavsiyelerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Transyağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Çakmur: Parkinson hasta sayısı 2030'da 30 milyona ulaşacak
Prof. Dr. Çakmur: Parkinson hasta sayısı 2030'da 30 milyona ulaşacak
Köpekler kan örneğinde kanseri koklayarak tespit etti
Köpekler kan örneğinde kanseri koklayarak tespit etti
Prof. Dr. Ceyhan: Aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk hayatını kaybedecek
Prof. Dr. Ceyhan: Aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk hayatını kaybedecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim