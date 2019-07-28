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Cep telefonları çocuklar için daha riskli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Cep telefonları çocukların sağlığını erişkinlere göre daha çok etkiliyor. 12 yaşından küçük çocuklara cep telefonu, tablet gibi cihazları vermemek lazım." dedi.

Cep telefonları çocuklar için daha riskli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Cep telefonları çocukların sağlığını erişkinlere göre daha çok etkiliyor. 12 yaşından küçük çocuklara cep telefonu, tablet gibi cihazları vermemek lazım." dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:33
Cep telefonları çocuklar için daha riskli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, uzun süreli cep telefonu kullanımının erişkinlere göre çocukların sağlığını daha çok etkilediğini belirterek, "12 yaşından küçük çocuklara cep telefonu, tablet gibi cihazları vermemek lazım. Aileler, susturmak veya oyalamak amacıyla çocuklarına cep telefonu vererek aslında onlara büyük zarar veriyor." dedi.

Prof. Dr. Gerek, teknolojinin gelişmesiyle hem genç hem de yetişkinlerin büyük bölümü tarafından her gün kullanılan cep telefonlarının sağlığa olan olumsuz etkilerini ve bunlardan korunmak için yapılması gerekenleri AA muhabirine anlattı. 

Teknolojinin, birçok avantajın yanında ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Gerek, teknolojik cihazlardan özellikle cep telefonlarının sağlığı en çok etkileyen araçlardan olduğunu söyledi.

Gerek, yoğun cep telefonu kullanımının omurga başta olmak üzere iskelet sistemi sorunlarından, göz ve kulak rahatsızlıklarına kadar birçok şikayete neden olduğunu belirterek, "Uzun süreli cep telefonu kullanan kişilerde ve oyun oynamak veya film izlemek gibi nedenlerle cep telefonu kullananlarda duruş bozukluğu, sırt, boyun ve bel ağrıları, görme ve işitmeyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Son yıllarda hem kulak çınlaması hem de duyma azlığı ile ilgili sorunların arttığını görüyoruz." diye konuştu.

"Kulaklık kullanımı, kulak hastalıklarına yol açabiliyor"

Cep telefonlarını kulaklık ile kullanmanın kulakla ilgili sağlık sorunlarına sebebiyet verdiğini kaydeden Gerek, şöyle konuştu:

"Cep telefonundan film izlerken, müzik dinlerken veya oyun oynarken kulaklık kullanımı, kulak hastalıklarına yol açabiliyor. Bunun kulağa iki şekilde zararı oluyor. Bunlardan biri, dış kulak yolu enfeksiyonu. Özellikle uzun süre kulaklık kullananlarda bu hastalık görülebiliyor. Bu, kulaklıkların steril olmaması veya dış kulak yolunda hasar oluşturması sonucu ortaya çıkıyor. İkinci olarak, cep telefonundan çıkan radyasyonun ve ses dalgalarının iç kulağa verdiği ciddi zararlar var. Çünkü iç kulak çok hassas bir organ. İç kulaktaki işitmemizi ve dengemizi sağlayan hücreler bu tür etkilere karşı son derece duyarlıdır. Bu hücrelerin kaybı neticesinde hem işitmede azalma hem de dengeyle ilgili sorunlar görülüyor."

Prof. Dr. Gerek, cep telefonunun yaydığı radyasyon sebebiyle neden olduğunu olumsuzluklara da dikkati çekerek, "Cep telefonunun mümkün olduğunca baş ve boyun bölgesinden uzakta tutulmasında ve elektrik ritminin çok fazla yaşandığı kalp, beyin, kulak, göz gibi alanlardan uzak olmasında yarar var. Ayrıca, cep telefonlarının yatak odalarının dışında şarj edilmesine de dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Çocukların, erişkinlere göre cep telefonunun zararlı etkilerinden daha çok etkilendiğini vurgulayan Gerek, "12 yaşından küçük çocuklara cep telefonu, tablet gibi cihazları vermemek lazım. Aileler, susturmak veya oyalamak amacıyla çocuklarına cep telefonu vererek aslında onlara büyük zarar veriyor. Çünkü çocuk cep telefonunu eline aldığı zaman çevreyle olan iletişimini koparıyor, sadece cep telefonuna bağımlı hale geliyor. Ayrıca cep telefonunun yaydığı radyasyondan çocuklar çok daha fazla etkileniyor. Radyasyondan dolayı çocukların gelişimiyle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Çocuklar, 15 dakikalık süreyi aşmamalı"

Prof. Dr. Gerek, çocuklara cep telefonu verilmesi gerekiyorsa bunun mutlaka belirli süreyle sınırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer çocuklara cep telefonu vermek zorunda kalıyorsak, bu sürenin 15 dakikadan fazla olmaması gerekir. Çocuklara, 15 dakikalık süreyi aşmamak kaydıyla günde belki birkaç kez telefon verilebilir ama daha fazla olmamalı." ifadelerini kullandı.

Büyüme dönemindeki çocuğun iskelet gelişiminin önemine işaret eden Gerek, "Büyüme dönemindeki bir çocuğun iskelet gelişiminin doğru olması en önemli sağlık beklentimizdir. Buradaki herhangi bir duraklama çocuğun ileriki yıllarını etkileyecek olan sorunu da beraberinde getirecektir. Postür problemi dediğimiz yanlış duruştan kaynaklı problemleri ortaya çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gerek, cep telefonlarının iletişim aracı olarak kullanılması gerektiğini belirterek, uzun süreli kullanımının sağlığı olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
CepTelefonçocuk
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