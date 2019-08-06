Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99607
ALTIN
261.625
DOLAR
5.5279
STERLİN
6.7339
EURO
6.1871
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Türk bilim insanları rotayı kuzey kutbuna çevirdi
Türk bilim insanları rotayı kuzey...
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine...

Böbrek hastalarına bayramda et tüketimi uyarısı

Doç. Dr. Akoğlu, Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminin özellikle kronik böbrek ve hemodiyaliz hastaları için riskli olabileceği uyarısında bulundu.

Böbrek hastalarına bayramda et tüketimi uyarısı

Doç. Dr. Akoğlu, Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminin özellikle kronik böbrek ve hemodiyaliz hastaları için riskli olabileceği uyarısında bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:31
Böbrek hastalarına bayramda et tüketimi uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadim Akoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda günlük et tüketiminin arttığını bu nedenle kronik böbrek ve hemodiyaliz hastalarının beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. 

Kronik böbrek hastalarında yüksek protein alımının böbreklere hasar vererek hastalığın ilerlemesine yol açtığına dikkati çeken Akoğlu, "Vücuda giren protein miktarının artması hayatı tehdit eden koma gibi ciddi klinik tabloların gelişmesine yol açabiliyor. Proteinlerin sindirimi sonucu açığa çıkan metabolik ürünlerin de kanda tehlikeli düzeylere çıkması bu hastalar için risk oluşturuyor." dedi.

Akoğlu, fazla et tüketimi sonrasında böbrek hastalarının karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aşırı miktarda et tüketimi kronik böbrek hastalarında kan üre miktarını artırarak iştahsızlık, bulantı ve kusma ile başlayıp komaya kadar ilerleyen bir süreci başlatabilir. Özellikle ileri evre kronik böbrek hastaları ve diyalize giren hastalarda diyetle alınan fazla miktardaki fosfor, kandaki kalsiyum ile birleşir ve çeşitli dokularda kalsiyum fosfat şeklinde çökerek kaşıntı, eklem ağrısı, görme keskinliğinde azalma ve damar sertliğinde artışa neden olur.

Ette bulunan proteinin sindirimi sonrası asit yükü fazla olan artık maddeler açığa çıkmaktadır. Et tüketimine dikkat etmeyen ileri evre kronik böbrek hastalarında ve diyalize giren hastalarda kan asit düzeyinin artışına bağlı olarak beyin, kalp ve akciğer gibi organların fonksiyonlarında hayatı tehdit eden bozukluklar gelişebilir."

"Kurban eti kendi yağında pişirilmeli"

Doç. Dr. Hadim Akoğlu, kurban etini tuzlu tüketmenin günlük su tüketiminde artışa, ödem oluşumuna, kan basıncında ani yükselmelere, hipertansiyonu olan kronik böbrek hastalarında da tansiyon kontrolünün bozulmasına neden olabileceğini söyledi.

Kırmızın etin hem doymuş yağ hem de kolesterol içeriğinin yüksek olması nedeniyle kalp-damar hastalığı olan kronik böbrek hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Akoğlu, özellikle ileri evre kronik böbrek hastaları ve diyalize giren hastalarda mide ve bağırsak rahatsızlıkları sık görüldüğünden kurban etinin taze tüketilmesinin şişkinlik ve hazımsızlığa neden olabileceğini belirtti.

Akoğlu, kronik böbrek hastalarının ve diyalize giren hastaların Kurban Bayramı sürecinde kendilerine hekim kontrolünde verilen diyetlere uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Diyet listelerinde böbrek hastalığının derecesine ve hastanın ideal vücut ağırlığına göre alınması gereken protein miktarları belirlenmiştir. Bu miktarlar Kurban Bayramı süresince uygun kurban eti miktarına rahatça uyarlanabilir. Böylece hastalar fazla et tüketimine bağlı açığa çıkan zararlı maddelerden rahatça korunabilirler. Kurban eti pişirilirken ve tüketilirken ayrıca tuz eklenmemesi, mümkün olduğunca etin görünen yağından temizlenmesi ve kendi yağında pişirilmesi, pişirilmeden önce en az 24 saat dinlendirilmesi gerekmektedir."

Anahtar Kelimeler:
BöbrekHastaKurbanBayramEt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
'3'ü kanser olmak üzere 92 ilaç geri ödeme listesinde'
'3'ü kanser olmak üzere 92 ilaç geri ödeme listesinde'
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim