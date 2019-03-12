Bademcik nedir? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcikler dilin arkasında boğazın her iki tarafında bulunan, vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten organ olarak nitelendirilir. Bademcik şişmesinin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Aynı zamanda ağrıyı hafifletmek için bademcik şişmesine iyi geldiği bilinen tavsiyelere kulak kabartarak uygularız.

Bademciklerin şişmesi sonucu kişilerde büyük bir halsizlik meydana gelir ve yutkunma işlevi zorlaşır. Bademcik şişmesinden dolayı ateş yükselebilir ve ağız kokusu görülebilir. Bademcik şişmesine ne iyi gelir nasıl tedavi edilebilir gibi soruların cevabını almak için mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?

Bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusuna cevap vermek için öncelikle bademciklerin yapısı göz önüne alınmalıdır. Bademcikler savunma sistemini korumakla görevli oldukları için bu yapının görevini yerine getirememesinden dolayı oluşacak problemleri ortadan kaldırmak için savunma sistemini güçlendirneye çalışmalısınız.

Bademciklerimiz şiştiğinde yutkunmakta zorlandığımız gibi çiğnememiz gereken besinleride çiğnemekte zorluk çekeriz. Bu yüzden bademcik şişmelerinde mümkün olduğun sıvı besinlerle beslenmek daha faydalıdır. Sebze çorbaları ya da tavuk suyuna yapılan çorbalar hem daha sağlıklı hemde besleyici olduğu gibi yemek yerler bademciklerinizi tahriş etmeden ağrınızı en aza indirerek yemek yemenizi sağlar.