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Bademcik nedir? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Çocukların yanı sıra yetişkinlerde de sıklıkla gözüken bademcik şişmesi özellikle kış aylarında sıklıkla görülmekle birlikte pek çok kişinin şikayetlerinin artmasına neden oluyor.

Bademcik nedir? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Çocukların yanı sıra yetişkinlerde de sıklıkla gözüken bademcik şişmesi özellikle kış aylarında sıklıkla görülmekle birlikte pek çok kişinin şikayetlerinin artmasına neden oluyor.

Fahrettin Kılıç
Fahrettin Kılıç
12 Mart 2019 Salı 14:11
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Bademcik nedir? Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcikler dilin arkasında boğazın her iki tarafında bulunan, vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten organ olarak nitelendirilir. Bademcik şişmesinin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Aynı zamanda ağrıyı hafifletmek için bademcik şişmesine iyi geldiği bilinen tavsiyelere kulak kabartarak uygularız.

Bademciklerin şişmesi sonucu kişilerde büyük bir halsizlik meydana gelir ve yutkunma işlevi zorlaşır. Bademcik şişmesinden dolayı ateş yükselebilir ve ağız kokusu görülebilir. Bademcik şişmesine ne iyi gelir nasıl tedavi edilebilir gibi soruların cevabını almak için mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?

Bademcik şişmesine ne iyi gelir sorusuna cevap vermek için öncelikle bademciklerin yapısı göz önüne alınmalıdır. Bademcikler savunma sistemini korumakla görevli oldukları için bu yapının görevini yerine getirememesinden dolayı oluşacak problemleri ortadan kaldırmak için savunma sistemini güçlendirneye çalışmalısınız.

Bademciklerimiz şiştiğinde yutkunmakta zorlandığımız gibi çiğnememiz gereken besinleride çiğnemekte zorluk çekeriz. Bu yüzden bademcik şişmelerinde mümkün olduğun sıvı besinlerle beslenmek daha faydalıdır. Sebze çorbaları ya da tavuk suyuna yapılan çorbalar hem daha sağlıklı hemde besleyici olduğu gibi yemek yerler bademciklerinizi tahriş etmeden ağrınızı en aza indirerek yemek yemenizi sağlar.

  • Sabahları uykudan uyandıktan sonra Sıcak suyun içine bal atarak iyice karıştırın. Tatlı su bademciklerini yumuşatarak bademciklerdeki şişliklerin oluşturduğu ağrıları önler.
  • Aynı zamanda her gün boğazınıza tuzlu su ile garagara yapmalısınız böylece bademciklerde ve ağızda oluşan mikropların çoğalmasını önler.
  • Bademciklerin şiş olduğu süreçte kesinlikle sigara tüketilmemelidir. Sigara tüketmek; şiş olan bademciklere daha da tahriş etmektedir.
  • Bademciklerin şiş olduğu dönemde vücut direnci zayıflar. Bizimde bu dönemde vücut direncini arttırarak hastalığı çabuk atlatmamız için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için taze sıkılmış meyve suları tüketmekte fayda vardır.
  • Bademcik şişmelerinde boğazınızın kurumaması için bulunduğunuz ortamı sık sık nemlendirin.
  • Bademciklerinizin şiş olduğu dönemde boğazınızı tahriş edebilecek tüm baharatlı yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durun aynı zamanda kafein ve asit içeren içeceklerde tüketmemenizde fayda vardır. Kafein ve asit içeren içeceklerin yerine mümkün olduğunca bitki çayları tüketilmelidir.
  • Mümkün olduğunca dinlenin. Vücudunuzu ve bademciklerinizi dinlendirmek enfeksiyonların kısa sürede vücuttan atılmasını sağlar.
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