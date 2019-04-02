'Akne hastaları şifayı sosyal medyada arıyor'

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören akne hastaları arasında yapılan araştırmada, hastaların yüzde 55'inin sosyal medyada önerilen tedavi yöntemlerini uyguladıkları belirlendi.

CÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Tamer Gencer ile Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Berksoy Hayta, hastaların sosyal medya üzerinden enformasyon sağlama ve edindikleri bilgileri uygulama düzeylerine ilişkin bir çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Polikliniğine başvuran 121 akne hastası ile yüz yüze görüşüldü.

En az bir sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve bir yıldan az olmamak üzere akne tedavisi gören hastalarla yapılan görüşmelerde, sosyal medyanın hastalıkların araştırılmasında, tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif olarak kullanıldığı tespit edildi.

Araştırmaya katılan akne hastalarının yüzde 51,2'sinin rahatsızlıklarıyla ilgili içerikleri sosyal medyadan takip ettikleri, yüzde 55'inin sosyal medyadan önerilen tedavi yöntemlerini uyguladıkları, yüzde 73,6'sının da buralarda tavsiye edilen ürünlerden en az bir kere kullandığı ortaya konuldu.

Çoğu üniversite mezunu kadınlardan oluşan akne hastalarının yüzde 57'sinin rahatsızlıklarıyla ilgili internetteki çeşitli mecralardan araştırma yaptıkları da belirlendi.

Doç. Dr. Zekiye Tamer Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetin sağlık bilgisinin giderek yaygınlaştığı kaynak haline geldiğini söyledi.

Son yıllarda gelişen internet teknolojilerinin dünyada ve Türkiye'deki kullanım alanının arttığına dikkati çeken Gencer, "İnternet tabanlı sosyal medya alanlarından içerik üretme ve içerikleri tüketme düzeyinde son derece fazla kullanıcı olduğunu tespit ettik. Bu sadece sağlık, eğitim alanında değil birçok alanda böyle. Biz sağlık alanında bu durumun nasıl olduğunu merak ettik ve akne hastaları üzerinden bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

"Çok çarpıcı veriler elde ettik"

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran hali hazırda bir hekimle beraber tedavisi devam ettirilen akne hastalarıyla görüştüklerini anlatan Gencer, şunları kaydetti:

"Çok çarpıcı veriler elde ettik. Araştırmaya katılan akne hastalarının yüzde 55'i sosyal medyada önerilen tedavi yöntemlerini uyguluyor. Bu çok ciddi bir rakam. Hekimin önerdiği tedavi yöntemlerine alternatif olarak sosyal medyada önerilen yöntemleri kullanıyorlar. Buradaki yüzde 55 çok çarpıcı. Bunun dışında araştırmaya katılan akne hastalarının yüzde 73,6'sının da sosyal medyadan tavsiye edilen ürünleri en az bir kere alıp denediğini gördük. Bu da sosyal medyanın sağlıkla ilgili enformasyona ulaşma, tedavi aramada insanlar tarafından yaygın kullanıldığını bize gösterdi."

Gencer, insanların, kişisel kimliklerin ve öz güvenin inşasının yanı sıra iyi hissetme, arkadaşlık ilişkileri kurma ve bilgiye daha kolay ulaşma gibi nedenlerle sosyal medyayı kullandıklarını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Berksoy Hayta da hastaların hem doktor takibinde olup hem de sosyal medyadaki içerikleri takip ettiğini söyledi.

Hastaların sosyal medyada rastlayıp kullandıkları ürünler nedeniyle komplikasyonlarla karşılaşabildiğine işaret eden Hayta, "Hastalar bunları kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka hekime sormalı." dedi.

Kullanılan ürünün bazen cilt tiplerine uygun olmadığını anlatan Hayta, bazen soyucu peeling olarak adlandırılan ürünlerin kullanılmasıyla ciddi kimyasal yanık ve tahrişlerle karşılaşabildiklerini aktardı.

Hayta, sosyal medyada önerilen ürünlerin doktora danışılmadan kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.