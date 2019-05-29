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Akciğer kanserinin erken teşhisi için 6 yıl çalıştılar

Trabzon'da bir yazılım şirketi 6 yıl süren çalışmanın sonunda, akciğer kanserinin erken teşhisinde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.

Akciğer kanserinin erken teşhisi için 6 yıl çalıştılar

Trabzon'da bir yazılım şirketi 6 yıl süren çalışmanın sonunda, akciğer kanserinin erken teşhisinde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:54
Akciğer kanserinin erken teşhisi için 6 yıl çalıştılar
Trabzon

Akciğer kanseri x-ray görüntülerinde tanı bulmaya yardımcı olan ve yüzde 85 oranında kanserli hücreyi tespit eden AKGÜN X-eye TORAKS, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK destekli AR-GE projeleri kapsamında yazılım şirketi tarafından üretildi. 

Sistem, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hastanelerde kullanılıyor.

Şirketin genel müdürü Temel Akgün, 1986 yılında Trabzon'da kurulan bir şirket olarak özellikle sağlık alanında çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Akgün, şirketin Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan'da da şubeleri bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin meme ve akciğer kanserleri olduğuna dikkati çeken Akgün, "Dolayısıyla bu kanser türleri üzerinde ne kadar çok çalışırsak, ekonomiye o kadar çok geri dönüş sağlanır. Bu da insanların ömürlerini uzatma ve daha az ilaç kullanımı anlamına gelmektedir." dedi.

Proje için 10 kişiden oluşan ekip, 6 yıl çalıştı

Akgün, yazılım şirketi olarak "Hastalığın teşhisi açısından neler yapabiliriz?" konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Dünyada yapay zeka gelişimi çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Dijital dünyada da yapay zeka son derece önemlidir. Her şey için doktora gitmek de mümkün değildir. Bazı şeyleri bilgisayar üzerinden yapay zeka ürünleriyle tespit eden dijital bir dünyaya doğru ilerliyoruz. 3-4 yıl içinde bu gelişimler daha da etkisini gösterecektir."

Proje üzerinde 6 yıl boyunca 10 kişilik bir ekibin çalıştığını kaydeden Akgün, şunları söyledi:

"Akciğer kanseriyle ilgili bilimsel bir proje ortaya koyduk. Bu projemizi TÜBİTAK AR-GE projeleri destek programları kapsamında gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından proje desteğinin yanı sıra üniversitelerden de alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti aldık. Bu proje Türkiye'de yok ama dünyada da az sayıda olan bir sistemdir."

Akgün, "Normalde baktığımız zaman bir insan gözü 5 milimetrik bir nodülü ve kanserli alanı görebiliyor ama AKGÜN X-eye TORAKS sayesinde 2,5 milimetre kadar bu seviyeyi aşağıya düşürebiliyoruz." bilgisini aktardı.

Bilgisayarlardaki AKGÜN X-eye TORAKS sistemi ile doktorların görüşlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Akgün, "Bu program sayesinde nodülü gözden kaçırma riski daha da düşüyor." şeklinde konuştu. 

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