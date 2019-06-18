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55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

18 Haziran 2019 Salı 11:36
55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

Yeni düzenleme ile 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını vurgulayan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, bu ilaçlardan 39'unun yerli üretim olduğunu bildirdi.

2018 yılında 70'i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34'ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626'sı yurt içi, 70'i yurt dışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu. 

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu. 

Bu arada geri ödeme listesine eklenen ilaçların başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı ve göz hastalıkları tedavilerinde kullanıldığı aktarılan açıklamada, bu ilaçların tam listesine SGK'nın internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
IlaçSağlıkBakanlık
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