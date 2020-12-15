Sağlık personeli alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifdelerine yer verdi.
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