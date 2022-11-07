Sağlık ekibine saldıran 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir ikamete hasta almak için giden 112 Acil Sağlık ekibi, binanın önündeki bir araçtan yer istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada, biri kadın 4 kişi sağlık ekibine taş ve sopayla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın şüpheli F.Ş. ile D.Ş, R.İ. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, olay sonrasında yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ekibi ile şüpheliler arasında yaşananlar sonrasında polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması yer alıyor.