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Sağlık çalışanlarının izin kısıtlaması kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına getirdiği izin ve emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi. Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.

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