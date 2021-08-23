Sağlık çalışanları darp edildi: Bakan Koca'dan açıklama

Olay, Burdur Devlet Hastanesi acil serviste yaşandı. Hastaneye giden 16 yaşındaki çocuğun koluna enjeksiyon yapıldı.

İddiaya göre, çocuğun kolunun acıtıldığı gerekçesiyle aile müdahaleyi yapan hemşireye saldırdı.

Hemşireyi korumaya çalışan güvenlik personeli de saldırıya uğradı.

Darp edilen hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum. pic.twitter.com/uhYg2TLm8F — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021

KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca olayla ilgili olarak sosyal medyada, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.