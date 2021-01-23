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Sağlık Bakanlığı'ndan Özlem Gürses'e yalanlama

CHP'nin yayın organı Halk TV'de MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi bir olay yaşanmadı. Ankara'da Gülnaz Şırınga isimli bir hemşire yok." ifadelerine yer verildi.

CHP’nin yayın organı Halk TV’de program sunan Özlem Gürses MHP lideri Devlet Bahçeli’ye koronavirüs aşısı vuran hemşirenin saldırıya uğradığı iddia etti.

Gürses şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Adı Gülnaz Şırınga: "Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da "Canımızı acıtanın canına okuruz." diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler."

"BİNNAZ ŞIRINGA İSİMLİ BİR HEMŞİRE YOK"

Özlem Gürses’in iddiasını aksam.com.tr Sağlık Bakanlığına sordu

Bakanlık "İddia edildiği gibi bir olay yaşanmadı. Ankara’da Gülnaz Şırınga isimli bir hemşire yok" açıklamasında bulundu.

AKŞAM

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