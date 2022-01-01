Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi