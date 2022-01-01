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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, hastaneleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

 

 

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