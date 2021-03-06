Sağlık Bakanı: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki
Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte üç buçuk ay sonra cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.
1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme adımlarıyla beraber hafta sonu kısıtlamarında da değişikliğe gidildi. Buna göre cumartesi kısıtlaması artık hiçbir ilde olmayacak.
Pazar günleri de sadece çok yüksek riskli ve yüksek riskli kategorisinde yer alan illerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Kararların uygulanmaya başlamasının ardından üç buçuk ay sonra ilk kez cumartesi gününü kısıtlamasız geçiren vatandaşlar, sokağa çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" ifadelerini kullandı.
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