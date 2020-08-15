AjansHaber.com.tr Gündem Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar Ağrı Merkez Camii’nde kılınan Cuma namazı esnasında cami cemaati sağanak yağmura yakalandı. 15 Ağustos 2020 12:10 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 12:15 AĞRI cuma namazı yağmur Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti