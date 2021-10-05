Safran bitkisinin kilogramı 60 bin TL

Adı Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor. Boya, kozmetik, ilaç, tekstil ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safranın çiçekleri toplanıyor.

Altından daha değerli

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

Safran bitkisi nedir?

Safranın ana vatanı Güney Asya'dır. Renklendirici ve koku verici olarak kullanılan safranın keskin ve acımsı bir tadı vardır. Safran, ilaç, tekstil, kozmetik, sağlık, parfümeri gibi çeşitli sektörlerde sıkça kullanılan bir bitkidir. Sonbaharda açan safran 20-30 cm boylarında mor çiçekli bir kültür bitkisidir.

Dünyanın en pahalı baharatı

Tekstil ve sağlık sektörünün vazgeçilmez ürünü olan safran dünyanın en pahalı bitkisel ürünüdür. Baharatlar sınıfında kabul edilen safranın kilogramı altından bile daha değerlidir. Safranbolu'ya adını veren safran bitkisi son dönemlerde Edirne'de de üretilmeye başlandı.