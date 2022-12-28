Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği normale döndü

İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğalgaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Habertürk Muhabiri İlkay Dikici ise, havalimanında iniş ve kalkışların normale döndüğünü kaydetti.