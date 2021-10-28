Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz internet hizmeti başladı

Sabiha Gökçen terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, 2020'de ulaştığı 17 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun 8. havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen, misafirlerine ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmak için yaptığı çalışmalarda sona geldi.

Böylece, Cumhuriyet Bayramı öncesinde ücretsiz internet erişimini tüm yolcuların kullanımına sundu.

Transit yolcular da düşünülerek belirlenen 30 dakikalık ücretsiz Wi-Fi kullanımı için yolcuların kablosuz internet ağlarını görüntüleyerek, "SabihaGokcen_WiSpotter" ağına bağlanmaları ve bağlantı adımlarını takip etmeleri yeterli olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcular, "self check-in kiosk", self bagaj kontuarları ve "e-pasaport" gibi birçok çevrim içi hizmet kullanarak uçuş öncesi işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyorlar.