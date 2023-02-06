Sabah saat 05.30 dan itibaren gelişmeleri yakından takip ediyoruz...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki depremle ilgili olarak partisinin genel merkezinde yaptığı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Sabah deprem olduğunda 5.30 da itibaren izlemeye çalışıyoruz. Genel Başkanyardımcıları ve grup başkanvekillerimiz genel merkeze geldi ve oturup çalışma yaptık.

Depremin olduğu her ilde bir genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri görevlendirildi.

Bir telefon hattı kurduk, vatandaşlar tarafından çok sayıda yardım talepleri geliyor. AFAD'a bildiriyoruz. AFAD karşılamazsa belediyelerimiz karşılıyor.

Büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. En büyük arzumuz bu tür acçıların bir daha yaşanmaması ve gerekli önlem alınması. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün yaralarını saracaktır. Gönlümüz, dualarımız o bölgede. Bölgede çalışan arama-kurtarma ekiplerine, AFAD yetkililerine, askerlerimize, itfaiye erleremize , belediye emekçilerine, gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Hayat kurtaran herkese yürekten teşekkür ediyorum. Onlar enkaz altında kalanı değil bizim de hayatımızı kurtarıyarlar bir anlamda

51 belediyemiz 707 araç gönderdi. 36 bin 347 personel deprem bölgesinde görevde. Gıda ve yardım malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu TIR'ı, 21 gıda TIR'ı, 9 mobil mutfak TIR'ı, 42.500 battaniye, 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi. Depremden hemen sonra 11 valimizi arayıp durumu sordum. Saat erken olduğu için henüz tam bilgi veremiyorlardı. Belediye başkanlarımızı aradım ortak mücadele etmemiz gerektiğini söyledi.

Bir AKP'li milletvekilimizin (Yakup Taş) enkaz altında kaldığını öğrendim, Sayın Elitaş'ı aradım, onlar da haber alamadıklarını söyledi.

Dışarıda kalan vatandaşlarımızın sağlam kalan otellere yerleştirilmesi talimatını verdim arkadaşlarımıza. Hepimizin başı sağolsun, Devletimiz sağolsun.