Saat 9'u 5 geçe iş bıraktılar

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından gerçekleştirilen törene Ostim’deki kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanayiciler ve çalışanlar katıldı. Saat 09:05’i gösterdiğinde sirenler çaldı ve trafik durdu; bu sırada vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Anıtı’na çelenk koyan OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Atatürk’ün savaş meydanlarında kazandığı zaferlerden sonra ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi için önemli hamleler gerçekleştirdiğini anlattı. OSİAD’ın, Atatürk’ün “sanayileşmek milli davamızdır” anlayışına sahip çıkarak Türkiye ve Atatürk’e vefa borcunu daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat yaparak ödemeye çalıştığını belirten Ekinci “Biz, bize bırakılan mirasın değerini biliyoruz. Gençler de Nutuk’u defalarca okumalı. Atatürk’ü anlatmak yetmez anlamak lazım. Ne zaman ki Atatürk’ün gösterdiği hedeflerden saptık türlü melanetlerle karşı karşıya kaldık” dedi.