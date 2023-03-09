Saadet Partisi'nde aykırı ses!

Saadet Partisi Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar'dan partisine tepki gösterdi. Yaşar, "Karamollaoğlu Saadet Partisi'ne ve davasına ihanet etmiştir" dedi.

Haymana Mutabakatı Heyeti'nden yapılan açıklamada da, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da tanımıyoruz" açıklamasında bulundu

Haymana mutabakatı heyeti'nin açıklaması:

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak öncelikle yaşanan büyük depremden dolayı ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz tarihin en güçlü milletiyiz, nice büyük olayları, savaşları, afetleri, birlik beraberlik içinde, iman ve inançla nasıl aştıysak, inşaallah bu büyük acıyı da hep beraber aşacağız..