S. Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan’ın, koronavirüs vakalarının küresel olarak artması ve yeni varyantların ortaya çıkması konusunda endişelerin artması nedeniyle, diğer ülkelerden gelen hacı adaylarını kabul etmemeyi planladığı bildirildi.

Yurt dışından gelenlere hac yasağı konması durumunun tartışmalarının sürdüğü belirtilirken, kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği aktarıldı.

'SADECE AŞILANMIŞ YA DA KORONAVİRÜS GEÇİRMİŞ KİŞİLER'

Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan’a geldiği ifade edilirken, konuyla ilgili Reuters'a konuşan iki kaynak, yetkililerin yurt dışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya koronavirüsten en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi.

YAŞ KISITLAMASI İDDİASI

Kaynaklardan biri de hac ibadetine katılacak kişilerin yaşına da kısıtlamalar uygulanacağını söyledi.

Diğer kaynak ise, Suudi yönetiminin planının başlangıçta yurt dışından kısıtlı sayıda aşılanmış hacıya izin vermek olduğunu söyledi.

Hükümet medya ofisi ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.