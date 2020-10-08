S-400 gelişmesi ABD'yi çılgına çevirdi

Mektupta, ABD'nin 'Türkiye’nin S-400 alımı sırasında müdahale etmemesinin Türkiye hükümetini güçlendirdiği' belirtildi.

"Son haberler Türkiye’nin bu savunma sistemini bırakma gibi bir planı olmadığını gösteriyor." denilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması..."

Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmakta yavaş hareket etmesi Türkiye yönetiminin elini güçlendirdi. Gelen son haberlerin bilgisiyle birlikte Türkiye’ye yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması çağrımızı yineliyoruz.

Reports of Turkey activating the radars of its Russian S-400 anti-aircraft system is alarming, which is why sanctions for their initial purchase need to be implemented. President Erdogan continues to be emboldened by our delays on these sanctions and the supply chain transition. pic.twitter.com/e2pBlDuUY6 — Sen. James Lankford (@SenatorLankford) October 7, 2020

Ne olmuştu?

​Senatörlerin 'son haberler' diyerek bahsettikleri olayın ise S-400'lerin Sinop'ta test edileceğine ilişkin yayınlanan haberler olduğu öğrenilmişti. Bloomberg'in 'yetkililere' dayandırdığı haberinde, S-400 hava savunma sistemlerinin bataryasının Sinop’ta test edileceği iddia edilmişti. İsmi açıklanmayan kaynaklar, Türkiye’nin bataryaları aktive etmeyeceğini sadece Karadeniz kıyısında ekipman ve personelle deneme yapılacağını söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.