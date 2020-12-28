AjansHaber.com.tr Dünya "Plan devrede, 5 ülkeyle Türk gücünü kuracaklar"

Rusya'yı Türkiye korkusu sardı

Rus medyası, Ermenistan'a karşı elde edilen Karabağ zaferinde büyük rol oynayan Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile işbirliğine dikkat çekerek Orta Asya'da "Bir millet beş devlet" planını devreye soktuğunu yazdı.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ savaşında sağladığı başarıda Türkiye'nin büyük bir rolü olduğundan bahseden Rus medyası, Türkiye'nin Orta Asya'da "Bir millet beş devlet" planını uyguladığını yazdı.

"YENİ TÜRK ASKERİ GÜCÜ" VURGUSU

Haberde , "Karabağ zaferi, Orta Asya'da yeni bir Türk askeri gücünün oluşturulması yolunda yeni bir adıma dönüşüyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ ANLAŞMALARI DA GÜNDEMDE

Kazakistan'ın Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi satın almayı planladığını yazan Rus medyası, Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la yaptığı askeri anlaşmalara dikkat çekti.

 

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