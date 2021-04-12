Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kampları uydudan görüntülendi

Açık kaynak istihbarat gruplarınca gerçekleştirilen askeri kampların, Ukrayna sınırından bir günlük mesafede olduğu kaydedildi. Venezuela merkezli Anon Candanga internet sitesine göre yeni Rus askeri kamplarında tespit etti.topçu birlikleri, roket sistemleri, sahra hastanesi ve yüzlerce araçtan oluşan birlikler bulunduğu iddia edildi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kampları görüntülendi



🔹Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki Voronezh kentine iki yeni askeri kamp kurduğu ortaya çıktı.

🔹Kamplardan biri Ukrayna sınırından yaklaşık 155 mil uzaklıkta; diğeri ise yaklaşık 150 km uzakta bulunuyor. pic.twitter.com/FvMtlHyrbk — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 12, 2021

Rusya merkezli Çatışma İstihbaratı grubu, sosyal medya gönderilerinden ve bölge sakinleri tarafından çekilen videolardan toplanan bilgileri kullanarak, son birkaç gün içinde Rusya'nın Voronezh bölgesinde iki askeri saha kampının kurulduğunu bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kampları görüntülendi



🔹Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki Voronezh kentine iki yeni askeri kamp kurduğu ortaya çıktı.

🔹Kamplardan biri Ukrayna sınırından yaklaşık 155 mil uzaklıkta; diğeri ise yaklaşık 150 km uzakta bulunuyor. pic.twitter.com/FvMtlHyrbk — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 12, 2021

Kamplardan biri Ukrayna sınırından yaklaşık 155 mil uzaklıkta; diğeri ise Ukrayna topraklarından yaklaşık 150 km uzakta bulunuyor.

Söz konusu haberler, Ukrayna ile Rusya arasında askeri gerginliğin arttığı bir döneme denk geldi.

Mart sonundan bu yana, Rus askeri kuvvetleri Ukrayna’nın güney ve doğu sınırlarının yakınına sevk edildi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’taki çatışma hatlarına yaşanan şiddet dalgasına paralel kurulan kamplar askeri bir harekat ihtimalini gündeme getirdi. İki eski Sovyet müttefikinden Ukrayna bölgede yıllardır Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle düşük yoğunluklu bir savaş sürdürüyor.