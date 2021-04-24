Rusya'nın Baltık ülkeleriyle diplomat krizi tırmanıyor

Moskova'nın bir süredir hem Kiev hem de Batı tarafından endişe ile takip edilen askeri hareketliliği sona eriyor. Rusya'nın güney ve batı askeri birliklerinin tatbikatı tamamlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikata katılan askerlerin daimi üslerine dönmeye başladığını duyurdu.

Ukrayna, "Yeterli değil" dedi

Kırım ve Ukrayna sınırındaki askerlerin çekilme süreci 1 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Ukrayna'dan "Rusya'nın bu adımı yeterli değil" açıklaması geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus kuvvetlerinin çekilmesi ile gerginliğin azalabileceğini vurgulayarak "Ancak bu adım tek başına Donbas'taki tansiyonu düşürmeyecektir" dedi.

Rus yanlılar 17 kez ateş açtı

Donbas'ta ateşkes ihlalleri sürüyor.

Ukrayna ordusu, Rusya yanlısı ayrılıkçıların son bir günde 17 kez ateş açtığını, 1 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.

Rusya'dan Polonya'ya rest

Rusya, Çekya'nın ardından Polonya ile de diplomat krizi yaşıyor.

Polonya, ülkeye zarar veren faaliyette bulundukları gerekçesiyle 3 Rus diplomat için 15 Nisan'da sınır dışı kararı almıştı.

Moskova, Varşova'ya 5 Polonyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek cevap verdi. Diplomatların 15 Mayıs'a kadar ülkeyi terk etmesi istendi.

Litvanya, Letonya ve Estonya Rus diplomatlarını sınır dışı ediyor

Rusya ile Çekya arasındaki krize Baltık ülkeleri de dahil oldu.

Litvanya iki, Letonya ve Estonya birer Rus diplomatı Çekya ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için sınır dışı edeceğini açıkladı.

Büyük Okyanus'ta bir Rus savaş uçağı ise Amerikan keşif-gözlem uçağına önleme yaptı.