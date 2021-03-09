Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada karar açıklandı

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet; örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ise ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

Suikast davasında 3 sanık ikişer kez, 2 sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.