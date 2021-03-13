AjansHaber.com.tr Dünya Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" ve "Su-57" teklifi

Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" ve "Su-57" teklifi

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Rusya'nın Türkiye ile Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Reşetnikova, Türkiye'den Su-35 savaş uçakları ve Su-57 beşinci nesil avcı uçakları hakkında başvuru gelmesi halinde Ankara'yla masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti.

Reşetnikova, "Ankara'nın Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını satın almaya ilişkin olası planlarına değinecek olursak, Türk tarafına bu uçakların teknik özellikleri hakkında eksiksiz şekilde bilgi verildiğini belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

ABD, S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından ihraç etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, daha önce Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yakından inceleme fırsatı bulmuştu.

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