Rusya'dan Türkiye: "Ukrayna'ya İHA satmayın"

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim neredeyse savaşa sebep olurken Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lar gerilimde önemli bir aktör haline geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedariki yapmaması konusunda uyarı yaptı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelen Lavrov, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti.

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Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.