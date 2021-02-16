Rusya'dan son dakika Gara açıklaması

Türkiye'nin Gara'daki operasyonunda terör örgütü PKK, aralarında askerlerin de olduğu ve yıllar önce kaçırdığı 13 Türk vatandaşını şehit etti.

Konu ile alakalı açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız. Şehit edilenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.