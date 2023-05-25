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Rusya'dan İsveç'e misilleme!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveçli 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsveç'in 25 Nisan'da 5 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği belirtildi.

Bunun "düşmanca" bir adım olduğu ve ikili ilişkileri zor duruma soktuğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ın Bakanlığa çağırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye, mütekabiliyet gereği İsveç'in Moskova Büyükelçiliği ataşeliğinde savunma konularıyla ilgilenen 3 personel dahil 5 İsveçli diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bilgi verildi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğunun 1 Eylül itibarıyla faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar alındığı bildirilen açıklamada, "Büyükelçi, Rus tarafının 1 Eylül 2023 itibarıyla İsveç'in St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyetlerine verdiği izni iptal ettiği konusunda da bilgilendirildi." denildi.

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