Rusya'dan AB'ye rest!

Rusya Dışişleri bakanı Lavrov, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell'in 'Rusya'ya yaptırımlar uygulanabilir' açıklamasına cevap verdi. Lavrov, Rus ekonomisini riske atacak yaptırımların uygulamaya konması halinde, AB ile ilişkilerini kesmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya'nın askeri alanda tamamen kendi kendine yeterli olduğunu söyleyen Lavrov, ekonomisinde de aynı durum için çabalaması gerektiğini söyledi.

'BARIŞ İSTEYEN SAVAŞA HAZIR OLSUN'

Rusya'nın hazır olduğunu belirten Lavrov, 'En hassas sektörleri de dahil olmak üzere ekonomimiz için risk oluşturabilecek yaptırımların olduğunu bir kez daha görürsek, kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama hazır olmalıyız.' dedi.

Lavrov, konuyu bir Latin atasözüyle özetlemeye çalıştı: Barış isteyen, savaşa hazır olsun...

Bu ayın başlarında Moskova'yı ziyaret eden Avrupalı diplomat Josep Borrell, Brüksel'in Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamayı düşüneceğini ve konunun Şubat ve Mart aylarında AB zirvelerinde tartışılacağını söyledi.

Borrell ayrıca Rusya'nın kendisini Avrupa'dan izole ettiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklama karşısında 'şaşırdıklarını' kaydederek, Borrell'in bu sözlerinin, Moskova'da söyledikleriyle çeliştiği belirtildi.

Blok ile Rusya arasındaki yeni gerginlik, çok sayıda AB politikacısının Rus muhalefet figürü Aleksey Navalny'nin davasıyla ilgili olarak Rusya'ya yaptırım önermesini izledi. Navalny, Moskova mahkemesi tarafından yürütülen bir dizi kabahat davasında 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.