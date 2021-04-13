Rusya'dan ABD'ye 'tehdit' gibi cevap: Uzak durun!

Ayrıca İngiltere, Ukrayna hava sahasına destek vermek amacı ile Romanya'ya savaş jeti konuşlandırma kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Navigasyon özgürlüğünün ya da deniz özgürlüğünün ne olduğu gibi çeşitli şekillerde yorumlanabilecek konulara girmek istemiyorum, özellikle de mevcut koşullarda. Zira bir şeyi kesin olarak biliyorum: Amerikan savaş gemilerinin kıyılarımız yakınlarında kesinlikle hiçbir işi olamaz. Bu yaptıkları, düpedüz provokasyondur" açıklaması yaptı.

Sputnik'in haberine göre, "Yaptıkları, kelimenin gerçek manasıyla provokasyon. Zira gücümüzü sınıyor, sinirlerimize oynuyorlar. İstediklerini alamayacaklar" diye ekleyen Ryabkov, "ABD donanma güçleri kendi konuşlanma yerlerinden binlerce mil uzağa gidiyorlarsa, burada kesinlikle jeopolitik unsurlar mevcuttur" dedi.

Daha önce Türk Dışişleri'nden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, iki savaş gemisinin Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçecekleri konusunda bilgilendirdiğini söylemişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Karadeniz'e gitmekte olan savaş gemileri sorulduğunda söz konusu hareketliliğin rutin olduğunu savunmuştu.

İNGİLTERE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİYOR

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Londra, bölgeye 6 adet 'Typhoon' jeti gönderecek.

DONBAS'TA RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SALDIRISINDA BİR UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından saat 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Donbas'ın Mayorskoye bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü ve 2 askerin yaralandığı aktarıldı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.