Rusya'dan ABD'ye ilk yanıt

ABD Başkanı Jore Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" demesine cevap veren Kremlin, Washington ile ilişkilerin gözden geçirileceği belirtilerek, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" demesi ve seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" sözleri, iki ülke arasında krizin patlak vermesine neden oldu.

"İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Biden'ın açıklaması sonrası harekete geçen Moskova yönetimi, Washington'daki büyükelçisi geri çekerek ülkeye dönmesini söylemişti.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI RUSYA RAPORUNDAN SONRA GELDİ

Açıklama, önemli bir ABD istihbarat raporundan sonra geldi. Rapora göre, Putin yönetimi geçen Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilemeye çalıştı ve Putin, Biden aleyhine iddiaların dolaşıma sokulması için bizzat talimat verdi.

RUSYA, ABD'NİN RAPORUNU REDDETTİ

Rusya yönetimi, ABD istihbaratının dün yayınlanan 15 sayfalık raporundaki suçlamaları reddetmişti. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada suçlamaların temelsiz olduğu vurgulanmış, "ABD'nin Rusya'nın olumsuz imajını sürdürmek için megafon diplomasisi" yürüttüğü belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, "Bu raporun ülkemize yönelik çıkarımlarını kabul etmiyoruz" demişti.