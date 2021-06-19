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Rusya’da uçak kazası: 4 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da bir uçağın sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde (Kuzbass) paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Mürettebatın "Tanay" havaalanına döndürdüğü uçak, sert iniş yapması sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı.

Kemerovo Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Uçağın Rusya'daki Ordu ile Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Topluluğu'na (DOSAAF) ait olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DOSAAF daha önce, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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