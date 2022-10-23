Rusya'da savaş uçağı, iki katlı evin üzerine düştü!

Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, uçağın şehirde iki katlı bir eve çarptığını söyledi. Kobzev, olay yerinde olduğunu ve can kaybıyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Rusya'nın İrkutsk şehrinde Su-30 tipi savaş uçağının test uçuşu esnasında bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su-30 tipi savaş uçağı, test uçuşu esnasında İrkutsk kentindeki evin üstüne düştü.

Kaza yerinde, 200 metrekarelik alanda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 2 pilot yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Yeysk kentinde, 17 Ekim'de Su-34 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.