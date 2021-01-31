Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için yeniden yapılacak gösterilerden önce polis sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Ülkede, tutuklu Navalnıy’ın çağrısı üzerine gösteriler bugün de devam edecek.

Rusya'nın başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere birçok kentinde düzenlenecek izinsiz gösteriler öncesi polis sıkı tedbirler aldı.

Moskova'da gösterilerin yapılacağı bölgedeki sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis aracıyla barikatlar kuruldu.

Söz konusu bölgede, araç park yerleri ile bazı metro istasyonları gün boyunca çalışmayacak.

Kafe, bar ve restoranların kapatıldığı bölgede, 09.00-23.00'te alkol satışları yasaklandı.

Rus vatandaşlarına "gösterilere katılmama" çağrısı yapıldı

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerin izinsiz olduğu vurgulandı.

Gösterilerde, provokasyonların yaşanabileceği belirtilen açıklamada, Rus vatandaşlarına gösterilere katılmama çağrısı yapıldı.

Gösteri öncesi bazı muhaliflere ev hapsi cezası verildi

Rus polisi, düzenlenecek gösteriler öncesi Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle 27 Ocak'ta arama yapmıştı.

Muhalif Aleksey Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Lubov Sobol, şahsi doktoru olan Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva ile başkent Moskova'daki karargah koordinatörü Oleg Stepanov, aynı gün gözaltına alınmıştı.

Söz konusu şahıslar, Navalnıy'ın serbest bırakılması için geçen hafta düzenlenen izinsiz gösterilerde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle mahkemece 23 Mart'a kadar ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.