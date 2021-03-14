Rusya'da polis, muhalefetin hafta sonu konferansını bastı; 200 kişiyi gözaltına aldı

Polis, "katılımcıların büyük kısmının koronavirüs önlemlerine karşı maske takmadıklarını" söyledi.

Ayrıca söz konusu "sakıncalı" örgütün ise "Açık Rusya" olduğu aktarıldı.

Eski bir oligark ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakiplerinden Mihail Hodorkovski tarafından kurulan Açık Rusya, Kremlin tarafından 'sakıncalı' olarak tanımlanan gruplar arasında yer alıyor.

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Konferansa katılan muhalif isimlerden Andrey Pivovarov, konferansın Birleşik Demokratlar olarak bilinen bir grup tarafından organize edildiğini söyledi.

Piyovarov, baskının bir tür yıldırma politikası olduğunu da sözlerine ekledi.