Rusya'da metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü
Rusya'da bir arıtma tesisinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesinde 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dmitriadovka köyünde bulunan arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi esnasında metan gazı zehirlenmesi meydana geldi.
Olayda, 10 kişi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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