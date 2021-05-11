Rusya'da kanlı baskın: 13 ölü

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kimliği henüz bilinmeyen kişi, okula girerek rastgele ateş açtı. Rus basınına açıklamalarda bulunan yetkililer, silahlı saldırının ardından çok sayıda yaralı olduğunu ancak yaralılarla ilgili bilgilerin netleşmediğini açıkladı.

Bölge Acil Durumlar Bakanlığı'ndan da saldırıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, bölgede yoğun dumanlar olduğunu duyurdu.

CAN HAVLİYLE KAÇIŞTILAR

Yapılan açıklamada saldırı sonucunda 6 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü bilgisi verildi. Bölgedeki acil durumlar hizmetlerinden bir sözcü de ölü sayısının 9'a çıktığını aktardı. 20'nin üzerinde ambulans ekibi olay yerine gönderildi.

Rus basınında yer alan habere göre silahlı saldırganın okula girmesinin ardından çocukların büyük bir korku içerisinde okulun pencerelerinden kendilerini dışarı attıkları bildirildi.

BİNANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA REHİN ALDI

Saldırganın silahını ateşlemesinin ardından şu anda okulun üçüncü katında olduğu ve bir kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, rehinenin zarar görmemesi adına da dikkatli davranılacağı bildirildi.

İKİ KİŞİ OLDUKLARI İDDİASI

Yine Rus basını tarafından geçen bir diğer bilgiye göre ise saldırganların iki kişi oldukları ve saldırganlardan birinin 17 yaşında olduğu belirtildi.